Самойлова Алина Денисовна
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Область профессиональных интересов:
Сопровождение детей, имеющих нарушения зрения и консультирование родителей (тифлопсихологическое сопровождение).
Коррекционная работа с детьми, имеющими различные особенности развития (сенсорные нарушения, ЗПР, СДВГ, аутизм и др.).
Детская психология:
Индивидуальная и групповая психокоррекция эмоциональных и поведенческих проблем;
Развитие коммуникативных навыков и помощь в преодолении трудностей адаптации к детскому коллективу;
Преодоление трудностей в обучении;
Подготовка детей дошкольного возраста к школе.
Консультирование родителей по вопросам развития, воспитания, обучения детей, а также выстраиванию с ними отношений (детско-родительские отношения).
Сопровождение детей, имеющих нарушения зрения и консультирование родителей (тифлопсихологическое сопровождение).
Коррекционная работа с детьми, имеющими различные особенности развития (сенсорные нарушения, ЗПР, СДВГ, аутизм и др.).
Детская психология:
Индивидуальная и групповая психокоррекция эмоциональных и поведенческих проблем;
Развитие коммуникативных навыков и помощь в преодолении трудностей адаптации к детскому коллективу;
Преодоление трудностей в обучении;
Подготовка детей дошкольного возраста к школе.
Консультирование родителей по вопросам развития, воспитания, обучения детей, а также выстраиванию с ними отношений (детско-родительские отношения).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Дефектолог
1200 р
Первичный приём взрослых
Дефектолог
1200 р
Психолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дефектолог
700 р
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Дефектолог
700 р
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