Самойлова Алина Денисовна

Базовый курс по позитивной психотерапии, Центр позитивной психотерапии, 200ч.., г. Хабаровск, 2013 г.

Курсы повышения квалификации "Психологические и нейропсихологические особенности развития личности ребенка с ОВЗ. Психологические особенности организации образовательного процесса в условиях инклюзивного образования", ХК ИРО, 24ч., г. Хабаровск, 2014г.

Семинар-практикум "Нарративная практика в консультировании. Применение метафорических ассоциативных карт в этом процессе", БГПУ им. М.Танка, 20 ч., г. Хабаровск, 2014г.