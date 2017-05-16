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Самойлова Алина Денисовна
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Самойлова Алина Денисовна

Психолог, Дефектолог
Стаж 6 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Специальная психология и педагогика", 2014 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Базовый курс по позитивной психотерапии, Центр позитивной психотерапии, 200ч.., г. Хабаровск, 2013 г.
  • Курсы повышения квалификации "Психологические и нейропсихологические особенности развития личности ребенка с ОВЗ. Психологические особенности организации образовательного процесса в условиях инклюзивного образования", ХК ИРО, 24ч., г. Хабаровск, 2014г.
  • Семинар-практикум "Нарративная практика в консультировании. Применение метафорических ассоциативных карт в этом процессе", БГПУ им. М.Танка, 20 ч., г. Хабаровск, 2014г.
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Участие в ассоциациях
  • Участвовала во Всероссийской научно-практической конференции "Профессиональный стандарт педагога-психолога как новый вектор развития психологической службы", 16.05.2017
  • Участвовала в III Дальневосточном форуме по Позитивной Транскультуральной психотерапии, 19.10.2018
Опыт работы
  • Учитель-дефектолог, КГБОУ "Школа-интернат №2", г. Хабаровск, 2013 г. - 2014 г.
  • Психолог, ООО "Нейроклиника", г. Хабаровск, 2014 г.
  • Педагог-психолог, учитель-дефектолог, КГБОУ "Школа-интернат №2", г. Хабаровск, 2015 г. - 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Психологический консультационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Дефектолог
1200 р
Первичный приём взрослых
Дефектолог
1200 р
Психолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Дефектолог
700 р
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Дефектолог
700 р
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