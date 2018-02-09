  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Самойлова Елена Юрьевна
Самойлова Елена Юрьевна
6.0
0

Самойлова Елена Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • СибГМУ, Лечебное дело, 1997 г. окончания.
  • Сертификат специалиста "Терапия", от 09.02.2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи