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  3. Самсонова Людмила Савельевна
Самсонова Людмила Савельевна
6.0
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Самсонова Людмила Савельевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Лечебное дело, 1966 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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