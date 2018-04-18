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Савченко Екатерина Григорьевна
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Савченко Екатерина Григорьевна
Кардиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Серт .№0727310086317 выдан 18.04.2018, действителен 5 лет
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника №1 Доктора Татьяны Гувва
Доступна онлайн запись
ул. Кавказская, 45/2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
1000 р
0 отзывов
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