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  3. Савелькаева Елена Владимировна
Савелькаева Елена Владимировна
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Савелькаева Елена Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - стоматолог - терапевт, НУЗ ДКБ на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 1993 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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