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Савелькаева Елена Владимировна
6.0
0
Савелькаева Елена Владимировна
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - стоматолог - терапевт, НУЗ ДКБ на ст. Хабаровск 1 ОАО "РЖД", 1993 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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