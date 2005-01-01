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Савина Екатерина Илинична
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Савина Екатерина Илинична

УЗИ-специалист
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ТОГУ, "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
  • ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
  • ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика заболевания почек", 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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