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Савина Екатерина Илинична
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Савина Екатерина Илинична
УЗИ-специалист
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ТОГУ, "Ультразвуковая диагностика", 2016 г.
ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика", 2017 г.
ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика заболевания почек", 2017 г.
ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов конечностей", 2018 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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