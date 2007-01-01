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Сай Ирина Александровна
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Сай Ирина Александровна
Вирусолог
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2007 г.
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика. Современные проблемы иммуногематологии, 2016 г.
ИПКСЗ, Вирусология, 2015 г.
ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика, 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
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