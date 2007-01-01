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Сай Ирина Александровна
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Сай Ирина Александровна

Вирусолог
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Лабораторная диагностика, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Клиническая лабораторная диагностика. Современные проблемы иммуногематологии, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Вирусология, 2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
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