Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сазикова Ирина Олеговна
6.0
0
Сазикова Ирина Олеговна
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кузин
Вадим Игоревич
Флеболог
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Сердечно-сосудистый хирург
6.3
0
Записаться
Хайров
Ренат Рафикович
Флеболог
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Ангиохирург
,
Сердечно-сосудистый хирург
6.0
0
Записаться
Явный
Василий Ярославович
Сердечно-сосудистый хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...