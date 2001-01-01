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  3. Щебеленкова Маргарита Алексеевна
Щебеленкова Маргарита Алексеевна
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Щебеленкова Маргарита Алексеевна

Стоматолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1991 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Актуальные вопросы озонотерапии», г. Хабаровск, 30 августа — 10 сентября 2010г.
  • Семинар «Хирургические аспекты лечения пародонтата, зубосохраняющие операции». г. Хабаровск, 8-10 июля 2010г.
  • Семинар «Компьютерная диагностика заболеваний пародонта (система «Флорида Проуб»). Механизм действия, отличия, преимущества специальной методки Вектор», г. Хабаровск, 8-10 июля 2010 г.
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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