Щебеленкова Маргарита Алексеевна

ХГМИ, специализация "Стоматология", 1990 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Стоматология", 1991 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Актуальные вопросы озонотерапии», г. Хабаровск, 30 августа — 10 сентября 2010г.
Семинар «Хирургические аспекты лечения пародонтата, зубосохраняющие операции». г. Хабаровск, 8-10 июля 2010г.
Семинар «Компьютерная диагностика заболеваний пародонта (система «Флорида Проуб»). Механизм действия, отличия, преимущества специальной методки Вектор», г. Хабаровск, 8-10 июля 2010 г.
Семинар «Создание клиентоориентированной организации. Путь к сердцу клиента», г. Хабаровск, 9 февраля 2010г.
Лекционно-демонстрационный семинар «Заболевания пародонта — эффективная клиническая тактика, алгоритмы и выбор схемы лечения», г. Благовещенск, 6 апреля 2010г.
Дальневосточный стоматологический форум «Стоматологическая практика. Новейшие технологии — далекие и близкие: знать и применять», г. Хабаровск, 10-12 июля 2008г
Семинар «Проблемы клинической эндодонтии и новые возможности их решения. Особенности стоматологической помощи и восстановление зубов при кариозном и травматическом поражении зубов», г. Благовещенск, 15-16 октября 2005г.
Дальневосточный стоматологический форум «Стоматологическая практика. Новейшие технологии — далекие и близкие: знать и применять», г. Хабаровск, 12-13 июля 2007г
Семинар «Проблемы клинической эндодонтии и новые возможности их решения. Особенности стоматологической помощи и восстановление зубов при кариозном и травматическом поражении зубов», г. Благовещенск, 15-16 октября 2005г.
Семинар «Слагаемые клинического успеха в эстетической стоматологии», г. Хабаровск, 7-8 апреля 2004г.
Научно-практическая конференция «Профилактика стоматологических заболеваний. Проблемы. Перспективы развития», г. Хабаровск, 16 мая 2003г.
Дальневосточный стоматологический форум «Стоматологическая практика. Клиническая и организационная эффективность новых технологий», г. Хабаровск, 22-24 июня 2002г.
Научно-практичекая конференция «Актуальные вопросы стоматологии», г. Хабаровск, 29-30 июня 2001г.
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