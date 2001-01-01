Щебеленкова Маргарита Алексеевна

Повышение квалификации «Актуальные вопросы озонотерапии», г. Хабаровск, 30 августа — 10 сентября 2010г.

Семинар «Хирургические аспекты лечения пародонтата, зубосохраняющие операции». г. Хабаровск, 8-10 июля 2010г.

Семинар «Компьютерная диагностика заболеваний пародонта (система «Флорида Проуб»). Механизм действия, отличия, преимущества специальной методки Вектор», г. Хабаровск, 8-10 июля 2010 г.