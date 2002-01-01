Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Щегольская Оксана Владимировна
6.0
0
Щегольская Оксана Владимировна
Профпатолог
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профпатология, 2002 г.
ИПКСЗ, Гериатрия, 2003 г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2005 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2006 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ратеева
Татьяна Ивановна
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Гулимова
Валентина Алексеевна
Зав. отделением
,
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Маркина
Ольга Игоревна
Гематолог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...