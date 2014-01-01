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Щекина Татьяна Геннадьевна
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Щекина Татьяна Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Стоматология, 1988 г.
  • Интернатура, на базе ЛПУ, Стоматология терапевтическая, 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
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