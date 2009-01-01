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Щепилов Сергей Викторович
6.0
0
Щепилов Сергей Викторович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1985 г. окончания.
Интернатура, на базе ЛПУ, Терапия, 1986 г.
Московский Медицинский Стоматологический институт, Анестезиология и реаниматология, 1991 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Анестезиология и Реаниматология, 2009 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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