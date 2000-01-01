Щербакова Ольга Геннадьевна

Оказывает высококвалифицированную помощь пациентам с акушерскими и гинекологическими заболеваниями, среди которых в настоящее время наиболее частыми являются бесплодие в браке, воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, миома матки, эндометриоз наружный и внутренний (аденомиоз), патология шейки матки, опущение половых органов, опухоли органов малого таза, имеет огромный опыт ведения беременности высокой по перинатальной и материнской смертности, занимается

проблемой привычного невынашивания беременности, антифосфолипидным синдромом,

наследственной тромбофилией, нарушением генетики метаболизма фолатов. Свой практический опыт диагностики и лечения больных успешно воплотила в научную деятельность. Является автором 23 статей, рационализаторского предложения.