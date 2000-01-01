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  3. Щербакова Ольга Геннадьевна
Щербакова Ольга Геннадьевна
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Щербакова Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Акушерство и гинекология", 2000 г. окончания
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура "Акушерство и гинекология", 2000-2002 г.
  • Аспирантура по специальности "Акушерство и гинекология", 2003-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", ДВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 10
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
12 отзывов

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