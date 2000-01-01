Щербакова Ольга Геннадьевна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Оказывает высококвалифицированную помощь пациентам с акушерскими и гинекологическими заболеваниями, среди которых в настоящее время наиболее частыми являются бесплодие в браке, воспалительные заболевания наружных и внутренних половых органов, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, миома матки, эндометриоз наружный и внутренний (аденомиоз), патология шейки матки, опущение половых органов, опухоли органов малого таза, имеет огромный опыт ведения беременности высокой по перинатальной и материнской смертности, занимается
проблемой привычного невынашивания беременности, антифосфолипидным синдромом,
наследственной тромбофилией, нарушением генетики метаболизма фолатов. Свой практический опыт диагностики и лечения больных успешно воплотила в научную деятельность. Является автором 23 статей, рационализаторского предложения.
проблемой привычного невынашивания беременности, антифосфолипидным синдромом,
наследственной тромбофилией, нарушением генетики метаболизма фолатов. Свой практический опыт диагностики и лечения больных успешно воплотила в научную деятельность. Является автором 23 статей, рационализаторского предложения.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1500 р
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 10
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
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