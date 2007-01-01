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  3. Щеткина Мария Васильевна
Щеткина Мария Васильевна
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Щеткина Мария Васильевна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участие в конференции "Интершарм", г. Москва, 2007 г.
  • ХIV международный симпозиум по эстетической медицине г. Москва, 2014 г.
  • VI Конгресс по косметологии и эстетической медицине «Невские берега» г. Санкт Петербург, 2015 г.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Трихолог
По запросу
Биарриц
пер. Арсеньева, 4
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Трихолог
По запросу
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