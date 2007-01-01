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Щеткина Мария Васильевна
6.0
0
Щеткина Мария Васильевна
Трихолог
,
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Участие в конференции "Интершарм", г. Москва, 2007 г.
ХIV международный симпозиум по эстетической медицине г. Москва, 2014 г.
VI Конгресс по косметологии и эстетической медицине «Невские берега» г. Санкт Петербург, 2015 г.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
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