Секерина Светлана Сергеевна

Интерактивный педагогический портал "Мерсибо", КПК "Алалия – оптимистический диагноз. Авторский междисциплинарный коррекционный подход"

Учебный центр "Логопед-Мастер" КПК "Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС АНО "Логопед плюс"

Учебный центр "Логопед-Мастер" КПК "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии" АНО "Логопед плюс"