Секерина Светлана Сергеевна
Стаж 25 лет
Принимает детей
Направления работы:
Логопедическое обследование детей с определением структуры и степени выраженности нарушения развития речи. Формирование речевой компетентности у детей дошкольного и школьного возраста с различными речевыми нарушениями, основанное на индивидуальном подходе, с использованием лучших результативных методов современной педагогики
Логопедическое обследование детей с определением структуры и степени выраженности нарушения развития речи. Формирование речевой компетентности у детей дошкольного и школьного возраста с различными речевыми нарушениями, основанное на индивидуальном подходе, с использованием лучших результативных методов современной педагогики
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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