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Секерина Светлана Сергеевна
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Секерина Светлана Сергеевна

Логопед
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГПИ, специализация "Дефектология", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Интерактивный педагогический портал "Мерсибо", КПК "Алалия – оптимистический диагноз. Авторский междисциплинарный коррекционный подход"
  • Учебный центр "Логопед-Мастер" КПК "Актуальные проблемы логопедии в соответствии с требованиями ФГОС АНО "Логопед плюс"
  • Учебный центр "Логопед-Мастер" КПК "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии" АНО "Логопед плюс"
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Логопед
865 р
Первичный приём детей
Логопед
Бесплатно
Вторичный приём взрослых
Логопед
865 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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