Селецкий Александр Анатольевич
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Врач УЗД: УЗИ внутренних органов, УЗД сердечно-сосудистой системы, УЗИ органов мужской и женской половой сферы, УЗИ костно-суставного аппарата, УЗИ поверхностных структур.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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