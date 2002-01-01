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  3. Селецкий Александр Анатольевич
Селецкий Александр Анатольевич
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3

Селецкий Александр Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • АГМА, Интернатура по специальности "Рентгенология", 2002 г. окончания.
  • АГМА, Переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова", 2002 г.
  • ИПКСЗ первичная специализация по специальности Ультразвуковая диагностика, 2003 г.
  • Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2008 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации специалистов в ультразвуковой диагностике.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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