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Семенченко Елизавета Константиновна
6.0
0
Семенченко Елизавета Константиновна
Нарколог
Стаж не указан
Направление деятельности: снятие алкогольной интоксикации, кодирование, наблюдение.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Нарколог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
900 р
0 отзывов
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