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Сердцева Александра Андреевна
6.0
0
Сердцева Александра Андреевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
ДВГМУ, Сертификационная учеба по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, Сертификационная учеба по специальности "Основы цитологии в КЛД", 2016 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член ассоциации цитологов России
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, НУЗ "ДКБ" на ст. Хабаровск 1 ОАО РЖД, 2016 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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