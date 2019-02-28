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Сердюк Виталий Валериевич
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Сердюк Виталий Валериевич

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Интернатура "Терапия", МУЗ Амурская районная больница (г. Амурск), 1997 г. окончания.
  • Сертификат "Рефлексотерапия", действителен до 28.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ДВГМУ по специальности Рефлексотерапия, с 09.01.14 г. по 28.02.14 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
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