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Сердюк Виталий Валериевич
6.0
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Сердюк Виталий Валериевич
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Интернатура "Терапия", МУЗ Амурская районная больница (г. Амурск), 1997 г. окончания.
Сертификат "Рефлексотерапия", действителен до 28.02.2019 г.
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ДВГМУ по специальности Рефлексотерапия, с 09.01.14 г. по 28.02.14 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Знахарь
ул. Дзержинского, 62
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
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