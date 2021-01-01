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Серебренников Артур Геннадьевич
6.0
0
Серебренников Артур Геннадьевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0127240977230 по 30 августа 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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