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Сергеев Игорь Витальевич
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Сергеев Игорь Витальевич
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1988 г. окончания.
Спецциализация по магнитно-резонансной томографии
Курсы повышения квалификации
Рентгенология, 2014 г.
"МРТ в клинической практике", ГБОУ ВПО "Омская государственная медицинская академия" (г. Омск), 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МРТ Лидер
Доступна онлайн запись
ул. Некрасова, 44А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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