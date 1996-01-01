Сергеева Оксана Васильевна
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
Загрузка комментариев...