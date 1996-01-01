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  3. Сергеева Оксана Васильевна
Сергеева Оксана Васильевна
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Сергеева Оксана Васильевна

Невролог (невропатолог), Зав. консультативно-диагностическим отделением, Эпилептолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Невропатология" (Интернатура м/с ТОФ), 1996 г.
  • Интернатура по специальности "Организация и тактика медицинской службы" (53- военная интернатура), 1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности – Неврология, 2012 г.
  • Повышение квалификации по Бутолинотерапии в неврологии (ХГМУ), 2013 г.
  • Повышение квалификации по программе – Когнитивные нарушения в неврологии Медицинский университет им.Пирогова (г. Москва), 2015 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1994г. - врач педиатр, Отделенческая больница ст.Владивосток
  • 1994-2002гг. - военная служба по контракту в полку Гражданской обороны, должность – Начальник медицинской службы полка - медицинского пункта (г. Партизанск)
  • 2002-2010гг. - начальник отдела медицинской защиты, Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1250 р
Эпилептолог
1450 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1100 р
Вторичный приём детей
Невролог (невропатолог)
1100 р
7 отзывов

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