  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Серов Евгений Сергеевич
Серов Евгений Сергеевич
6.0
0

Серов Евгений Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Пензенский государственный университет, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • Пензенский институт усовешенствования врачей, Анестезиология и реаниматология, 2012 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи