Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сетина Ольга Леонидовна
6.3
1
Сетина Ольга Леонидовна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Болгарова
Евгения Владимировна
Терапевт
6.3
0
Записаться
Аввакумова
Ирина Юрьевна
Гастроэнтеролог
,
Нефролог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Бухонкина
Юлия Михайловна
Кардиолог
,
Терапевт
7.8
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...