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  3. Шац Надежда Артуровна
Шац Надежда Артуровна
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Шац Надежда Артуровна

Стоматолог-терапевт, Заведующий поликлиникой
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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