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Шац Надежда Артуровна
6.0
0
Шац Надежда Артуровна
Стоматолог-терапевт
,
Заведующий поликлиникой
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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