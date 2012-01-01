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Шадрина Оксана Анатольевна
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Шадрина Оксана Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983-1989 гг.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования минсрцздравразвития России", 2012 г.
  • "Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка". 2012 г.
  • КГБОУ ДПО "ИПКСЗ", "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии".
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Юнилаб
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
Первичный приём взрослых
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Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1350 р
Женская консультация №2
ул. Рокоссовского, 35
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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