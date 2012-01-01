Шадрина Оксана Анатольевна
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Ведет консультативный прием беременных и гинекологических пациентов. В рамках амбулаторного приема - диагностика и лечение половых инфекций; назначение заместительной гормональной терапии для коррекции климактерических расстройств; подбор, установка и удаление ВМС; подбор индивидуальной контрацепции для предупреждения нежелательной беременности, реабилитация после гинекологических операций.
Проводит УЗ исследование:
Скрининги 1, 2, 3 триместров беременности; фетометрия, контроль длины шейки матки, доплерография сосудов матки и плода, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ плода
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, яичники, матка, «окно имплантации» );
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов.
Органы малого таза у женщин трансабдоминально и трансвагинально
Установка факта беременности
Проводит УЗ исследование:
Скрининги 1, 2, 3 триместров беременности; фетометрия, контроль длины шейки матки, доплерография сосудов матки и плода, ЭХОКАРДИОГРАФИЯ плода
УЗИ органов мочеполовой системы и малого таза (мочевой пузырь, почки, яичники, матка, «окно имплантации» );
УЗИ молочных желез, щитовидной железы, лимфатических узлов.
Органы малого таза у женщин трансабдоминально и трансвагинально
Установка факта беременности
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Суворова, 32
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