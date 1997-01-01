Шамов Антон Григорьевич
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Научные работы, публикации:
Шамов А.Г., Антонов А.Г., «Травмы органов мочеполовой системы». Материалы V Дальневосточной конференции урологов «Актуальные вопросы урологии», Хабаровск, 2007г. Участник Конференции урологов и гинекологов «Актуальные вопросы мужского и женского здоровья», Московская обл., Виноградово, 2008г.
Шамов А.Г., Антонов А.Г., «Травмы органов мочеполовой системы». Материалы V Дальневосточной конференции урологов «Актуальные вопросы урологии», Хабаровск, 2007г. Участник Конференции урологов и гинекологов «Актуальные вопросы мужского и женского здоровья», Московская обл., Виноградово, 2008г.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1000 р
Загрузка комментариев...