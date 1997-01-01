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Шамов Антон Григорьевич
6.6
2

Шамов Антон Григорьевич

Уролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ по специальности "Лечебное дело", 1990 - 1996 гг.
  • Клиническая интернатура по специальности "Терапия", 1997 г. окончания.
  • Первичная специализация по специальности "Урология", 1998 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1997-1999гг. - Поликлиника №3 г Хабаровска, врач-уролог.
  • 1999-2009гг. - Городская больница №10, врач-уролог.
  • 2009-2011гг. - Дорожная клиническая больница на ст.Хабаровск-1, врач-уролог.
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Уролог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
1000 р
2 отзыва

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