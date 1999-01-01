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  3. Шамсулина Ирина Константиновна
Шамсулина Ирина Константиновна
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Шамсулина Ирина Константиновна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
Женская консультация №1
ул. Иртышская, 11
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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