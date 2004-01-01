Шапошник Эдуард Леонидович

Отличник Здравоохранения РФ.

В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Клинико-функциональные, сезонные и фармакотерапевтические аспекты дискринических нарушений у больных бронхиальной астмой".

Имеет более 30 печатных научных работ, один патент на изобретение по методике исследования вязкоэластических свойств биологических жидкостей, рационализаторское предложение.