Шапошник Эдуард Леонидович
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Отличник Здравоохранения РФ.
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Клинико-функциональные, сезонные и фармакотерапевтические аспекты дискринических нарушений у больных бронхиальной астмой".
Имеет более 30 печатных научных работ, один патент на изобретение по методике исследования вязкоэластических свойств биологических жидкостей, рационализаторское предложение.
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по теме "Клинико-функциональные, сезонные и фармакотерапевтические аспекты дискринических нарушений у больных бронхиальной астмой".
Имеет более 30 печатных научных работ, один патент на изобретение по методике исследования вязкоэластических свойств биологических жидкостей, рационализаторское предложение.
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