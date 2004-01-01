  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шапошник Эдуард Леонидович
Шапошник Эдуард Леонидович
6.0
0

Шапошник Эдуард Леонидович

Главный врач
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Новосибирская Академия Водного транспорта, специализация "Экономика и управление на предприятии", 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • AboAkademiUniversity, Организация здравоохранения и общественное здоровье, г. Турку, 2003 г.
  • Стажировка OJT по теме "Сфера здравоохранения и медицины", г. Токио, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Главный врач, Хабаровской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, 2004 - 2016 гг.
  • Главный врач, Хабаровского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства", 2014 г. - н.в.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи