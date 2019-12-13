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  3. Шаталина Елена Александровна
Шаталина Елена Александровна
6.9
3

Шаталина Елена Александровна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматология, 2001 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", действителен по 13.12.2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
3 отзыва

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