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Шаталов Борис Витальевич
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Шаталов Борис Витальевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Альфа Дент
ул. Воронежская, 38А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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