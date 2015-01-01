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Шаталов Борис Витальевич
6.0
0
Шаталов Борис Витальевич
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология терапевтическая", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Альфа Дент
ул. Воронежская, 38А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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