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Шаталов Владимир Иванович
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Шаталов Владимир Иванович

Травматолог-ортопед
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 1987 г. окончания.
  • ДВГМУ, Травматология - Ортопедия, 2016 г. окончания.
  • Интернатура, ТГМУ, Хирургия, 1988 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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