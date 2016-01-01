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Шаталов Владимир Иванович
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Шаталов Владимир Иванович
Травматолог-ортопед
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебное дело, 1987 г. окончания.
ДВГМУ, Травматология - Ортопедия, 2016 г. окончания.
Интернатура, ТГМУ, Хирургия, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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