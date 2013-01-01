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Шемякина Инга Михайловна
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Шемякина Инга Михайловна

Логопед, Директор клиники
Стаж 21 год / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГПИ, филологический факультет, 1989 г. окончания.
  • Биробиджанский ГПИ факультет коррекционной педагогики, 2003 г.
  • Сертификат: Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные проблемы логопедии", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Первичный приём детей
Логопед
1200 р
6 отзывов

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