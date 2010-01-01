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Шеремет Анна Владимировна
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Шеремет Анна Владимировна

Кардиолог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл, кардиология, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России.
Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества
Опыт работы
  • Врач - терапевт, Приемное отделение ГКБ №11, 2013 г. - 2014 г.
  • Врач - кардиолог, Кардиологическое отделение ДКБ, 2014 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Кардиолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
900 р
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