  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шевченко Александра Михайловна
Шевченко Александра Михайловна
6.3
1

Шевченко Александра Михайловна

Гематолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гематолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
900 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи