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Шевченко Александра Михайловна
6.3
1
Шевченко Александра Михайловна
Гематолог
,
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Направление деятельности: консультативный прием, плановая и экстренная госпитализация, чтение рентгенограмм, ЭКГ, расшифровка анализов, проведение плевральных пункций
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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Гематолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
900 р
1 отзыв
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