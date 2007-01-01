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Шевченко Ольга Леонидовна
6.0
0
Шевченко Ольга Леонидовна
Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания
ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Детская стоматология".
ДВГМУ, Заочная аспирантура, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
275 р
0 отзывов
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