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Шевченко Ольга Леонидовна
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Шевченко Ольга Леонидовна

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2007 г. окончания
  • ДВГМУ, Клиническая ординатура по специальности "Детская стоматология".
  • ДВГМУ, Заочная аспирантура, 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Уни-Стом
ул. Муравьёва-Амурского, 30
Первичный приём взрослых
Стоматолог
917 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
275 р
0 отзывов

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