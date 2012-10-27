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  3. Шевченко Вера Дмитриевна
Шевченко Вера Дмитриевна
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Шевченко Вера Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Харьковский Медицинский Институт, неврология. Сертификат: 27.10.2012 - до 27.10.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
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