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Шевченко Вера Дмитриевна
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Шевченко Вера Дмитриевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Харьковский Медицинский Институт, неврология. Сертификат: 27.10.2012 - до 27.10.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
0 отзывов
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