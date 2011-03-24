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Шевцова Елена Александровна
6.4
2
Шевцова Елена Александровна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Новосибирский медицинский институт , 1985. Специальность - лечебное дело, квалификация - врач лечебник
Сертификат - неврология – 24.03.2011 - до 24.03.2016
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
Бесплатно
2 отзыва
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