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Шевцова Наталья Евгеньевна
6.0
0
Шевцова Наталья Евгеньевна
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Адреса и стоимость приёма
Отделенческая поликлиника на станции Хабаровск-1
ул. Станционная, 31
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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