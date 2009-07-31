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Ши Чжунцань -

Ши Чжунцань -

Хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Диплом ГОУВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» Лечебное дело 25.07.2008 г.
  • Интернатура 31.07.2009 г. квалификация –хирург.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат специалиста от 14.05.2019 г. Хирургия
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1800 р

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