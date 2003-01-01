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  3. Шиганцова Наталья Владимировна
Шиганцова Наталья Владимировна
6.2
2

Шиганцова Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2003-2010 гг.
  • Клиническая ординатура на кафедре "Акушерство и гинекология" ДВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2012 г. по настоящее время - НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", стационар, врач-гинеколог.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
2 отзыва

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