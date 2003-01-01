Шиганцова Наталья Владимировна
Направление деятельности: консервативная и оперативная гинекология, эндоскопия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1800 р
Гинеколог-эндокринолог
1400 р
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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