Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Широков Илья Игоревич
6.0
0
Широков Илья Игоревич
Лор (оториноларинголог)
,
Эндоскопист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, "Педиатрия", 2013 г. окончания.
Интернатура по специальности "Общая хирургия", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Переподготовка по курсу "Оториноларингология", ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Вивея
ул. Запарина, 83
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Михайлова
Елена Исхаковна
Лор (оториноларинголог)
,
Сурдолог
6.0
0
Записаться
Дюльдина
Таисия Сергеевна
Лор (оториноларинголог)
,
Терапевт
,
Клинический фармаколог
6.3
3
Записаться
Мешков
Алексей Владимирович
Хирург
,
Торакальный хирург
,
Эндоскопист
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...