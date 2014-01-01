  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Широков Илья Игоревич
Широков Илья Игоревич
6.0
0

Широков Илья Игоревич

Лор (оториноларинголог), Эндоскопист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Общая хирургия", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка по курсу "Оториноларингология", ДВГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Вивея
ул. Запарина, 83
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи