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Шкляев Дмитрий Павлович
6.3
6
Шкляев Дмитрий Павлович
Нефролог
,
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1973 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Свидетельство о повышении квалификации по программе "Нефрология", с 04.10.2010 г. по 30.10.2010 г.
Повышении квалификации, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, "Актуальные вопросы нефрологии", от 03.10.2015 г.
Сертификат ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава РФ, специальность "Нефрология", от 03.10.2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий нефрологическим отделением, ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» , 2007 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём детей
Нефролог
2000 р
Вторичный приём детей
Нефролог
2000 р
6 отзывов
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