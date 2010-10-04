  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Шкляев Дмитрий Павлович
Шкляев Дмитрий Павлович
6.3
6

Шкляев Дмитрий Павлович

Нефролог, Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1973 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Свидетельство о повышении квалификации по программе "Нефрология", с 04.10.2010 г. по 30.10.2010 г.
  • Повышении квалификации, ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава России, "Актуальные вопросы нефрологии", от 03.10.2015 г.
  • Сертификат ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава РФ, специальность "Нефрология", от 03.10.2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий нефрологическим отделением, ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» , 2007 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём детей
Нефролог
2000 р
Вторичный приём детей
Нефролог
2000 р
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи