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Шмаков Андрей Васильевич
6.0
0
Шмаков Андрей Васильевич
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, лечебное дело, 2010 г. окончания.
Сертификат "Лечебное дело", действителен по 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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