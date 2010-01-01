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  3. Шмаков Андрей Васильевич
Шмаков Андрей Васильевич
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Шмаков Андрей Васильевич

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2010 г. окончания.
  • Сертификат "Лечебное дело", действителен по 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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