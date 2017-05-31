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  3. Шмыгановская Марина Юрьевна
Шмыгановская Марина Юрьевна
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Шмыгановская Марина Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1985 г. окончания.
  • Сертификат «Стоматология терапевтическая»ь №0727310087926 от 31.05.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №18
ул. Рокоссовского, 18А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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