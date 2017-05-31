Шмыгановская Марина Юрьевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
ул. Рокоссовского, 18А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
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