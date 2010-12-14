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Штефан Андрей Вильгельмович
6.3
3
Штефан Андрей Вильгельмович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
1988-1993гг. - Хабаровский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология"
1993-1994гг. - интернатура по специальности "Стоматология" в ГСП №20 г. Хабаровск
2010г. - профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", диплом ПП-1 № 347044, рег.№ 239/638
Сертификат ХБ № 009378, рег.№ 495 от 14.12.2010 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
1997г. - повышение квалификации "Стоматология хирургическая"
2000г. - повышение квалификации "Стоматология ортопедическая"
2004г. - повышение квалификации "Стоматология хирургическая"
2009г. - повышение квалификации "Стоматология ортопедическая"
2010г. - профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая"
2015г. - повышение квалификации "Стоматология хирургическая"
2015г. - повышение квалификации "Стоматология ортопедическая"
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1993-1994гг. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии в ХГМИ
1994г. - зав. стоматологической служебной Хабаровской ФБ
1996г. - врач-стоматолог поликлиники ХГМИ г. Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Юмакс
Доступна онлайн запись
ул. Блюхера, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
300 р
Стоматолог-ортопед
300 р
3 отзыва
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