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  3. Штефан Андрей Вильгельмович
Штефан Андрей Вильгельмович
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3

Штефан Андрей Вильгельмович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 24 года
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Информация о враче
Образование
  • 1988-1993гг. - Хабаровский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология"
  • 1993-1994гг. - интернатура по специальности "Стоматология" в ГСП №20 г. Хабаровск
  • 2010г. - профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая", диплом ПП-1 № 347044, рег.№ 239/638
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Курсы повышения квалификации
  • 1997г. - повышение квалификации "Стоматология хирургическая"
  • 2000г. - повышение квалификации "Стоматология ортопедическая"
  • 2004г. - повышение квалификации "Стоматология хирургическая"
Еще 4
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1993-1994гг. - ассистент кафедры терапевтической стоматологии в ХГМИ
  • 1994г. - зав. стоматологической служебной Хабаровской ФБ
  • 1996г. - врач-стоматолог поликлиники ХГМИ г. Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Юмакс
Доступна онлайн запись
ул. Блюхера, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
300 р
Стоматолог-ортопед
300 р
3 отзыва

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