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Штефан Ирина Николаевна
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Штефан Ирина Николаевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
1986-1991гг. - Хабаровский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология", диплом ТВ № 236736,рег.№ 56
1991-1992гг. - интернатура по специальности "Терапевтическая стоматология" в ОСП г. Биобиджан
2015г. - профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья" в ИПКСЗ, диплом 180000016514, рег.№ 116/109
Сертификат 0727180186234,рег № 1580 от 04.10.2014г
Сертификат 0727240629288 ,рег № 3252 от 07.05.2015г
Еще 2
Курсы повышения квалификации
1998г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
2003г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
2009г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
2014г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
2015г. - профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья"
Еще 2
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1991г. - стоматолог-интерн по терапевтической стоматологии, ОСП г. Биробиджан
1995г. - стоматолог-терапевт, Хорская больница
1996г. - зав. стоматологической служебной Хорской поликлиники
1998г. - стоматолог-терапевт ООО "Дентис" г. Хабаровск
1998г. - стоматолог-терапевт КСП "Стомадент-ДВ"
Еще 2
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Адреса и стоимость приёма
Юмакс
Доступна онлайн запись
ул. Блюхера, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
0 отзывов
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