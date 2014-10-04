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Штефан Ирина Николаевна
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Штефан Ирина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
  • 1986-1991гг. - Хабаровский государственный медицинский институт по специальности "Стоматология", диплом ТВ № 236736,рег.№ 56
  • 1991-1992гг. - интернатура по специальности "Терапевтическая стоматология" в ОСП г. Биобиджан
  • 2015г. - профессиональная переподготовка по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья" в ИПКСЗ, диплом 180000016514, рег.№ 116/109
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Курсы повышения квалификации
  • 1998г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
  • 2003г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
  • 2009г. - повышение квалификации по специальности "Стоматология терапевтическая"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1991г. - стоматолог-интерн по терапевтической стоматологии, ОСП г. Биробиджан
  • 1995г. - стоматолог-терапевт, Хорская больница
  • 1996г. - зав. стоматологической служебной Хорской поликлиники
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Адреса и стоимость приёма
Юмакс
Доступна онлайн запись
ул. Блюхера, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
0 отзывов

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