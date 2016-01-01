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  3. Штыкова Анна Викторовна
Штыкова Анна Викторовна

Штыкова Анна Викторовна

Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, 2016. Стоматология
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология ортопедическая), ординатура
Курсы повышения квалификации
  • 2022. Протезирование на имплантах. Лектор Мурадов М.А.
  • 2022. Адгезивные керамические реставрации. Клинические этапы. Лектор Карэн Чавушьян.
  • 2021. Базовый курс по просмотру 3d исследований
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 7
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
650 р

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