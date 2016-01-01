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Штыкова Анна Викторовна
Штыкова Анна Викторовна
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет, 2016. Стоматология
Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология ортопедическая), ординатура
Курсы повышения квалификации
2022. Протезирование на имплантах. Лектор Мурадов М.А.
2022. Адгезивные керамические реставрации. Клинические этапы. Лектор Карэн Чавушьян.
2021. Базовый курс по просмотру 3d исследований
2020. Формула протезирования
2016. Актуальные вопросы стоматологи
2016. Эндодонтия с удовольствием
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
7
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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
650 р
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