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  3. Шулякова Ольга Афанасьевна
Шулякова Ольга Афанасьевна
6.3
3

Шулякова Ольга Афанасьевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, специализация "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • ХГИФК, Физическая культура и спорт (диплом с отличием), 1991 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Консультация детей
Врач ЛФК
1200 р
Консультация взрослых
Врач ЛФК
1200 р
3 отзыва

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