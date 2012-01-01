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Шульга Людмила Григорьевна
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Шульга Людмила Григорьевна
Стоматолог-ортопед
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
Иркутский Государственный Медицинский Институт, специализация "Стоматология", 1980 г. окончания.
Иркутский Государственный Медицинский Институт, Интернатура по специальности "Стоматология-ортопедическая", 1980-1981 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Стоматология ортопедическая", ноябрь 2017 г.
ДВГМУ, Избранные вопросы ортопедической стоматологии, 2012 г.
Гнатологический подход в протезировании боковой группы зубов, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Новая стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Петра Комарова, 3А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
460 р
0 отзывов
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